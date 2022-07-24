قال الطبيب المعالج للرئيس الأميركي جو بايدن، إن الأعراض التي ظهرت على الرئيس جراء الإصابة بـ «كوفيد-19» آخذة في التحسن، وان التهاب الحلق بات «أقل إزعاجا» وكذلك رشح الأنف والسعال وآلام الجسم.



وأوضح الطبيب كيفين أوكونور في مذكرة، أن حالة الرئتين جيدة وتشبع الدم بالأكسجين «لايزال ممتازا في هواء الغرفة».



وأشار أوكونور إلى أن الرئيس مصاب على الأرجح بالمتحورة بي إيه.5 الفرعية من أوميكرون الشديدة العدوى والتي تمثل حوالي 80% من الإصابات في الولايات المتحدة.



وأضاف في إشارة إلى عقار شركة «فايزر» المضاد للفيروسات الذي يعالج به بايدن «يواصل الرئيس تحمل العلاج بشكل جيد. سنواصل استخدام باكسلوفيد وفق المقرر».



ويعمل هذا الدواء على تقليل قدرة الفيروس على التكاثر، وبالتالي وقف تقدم المرض، ويوصى به في الولايات المتحدة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بشكل شديد، وهي فئة يندرج فيها الرئيس الأميركي بسبب سنه.