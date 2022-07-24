خالد الشامري: برنامج الرحلة يتضمن تنفيذ مشروعات إغاثية وافتتاح دار للأيتام

يغادر وفد من نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي يترأسه مدير إدارة الإغاثة خالد مبارك الشامري إلى دولتي كمبوديا وإندونيسيا؛ وذلك لتفقد مشاريع نماء الخيرية وتنفيذ عدد من المشروعات الخيرية والإنسانية وافتتاح دار للأيتام وتوزيع سلات غذائية ومشروعات تنموية صغيرة.

وقال مدير إدارة الإغاثة خالد مبارك الشامري: إن برنامج الرحلة متنوع، ويشتمل على تنفيذ العديد من المشروعات وافتتاح دار للأيتام للبنين، وأخرى للبنات، التي تتكون من 12 مهجعاً للأيتام، ودورات مياه، تسع الدار الواحدة إلى 60 يتيماً.

وأكد الشامري أن نماء الخيرية تهتم اهتماماً بالغاً ببرامج رعاية الأيتام لما لها من أثر على المجتمع الذي نقوم فيه بتنفيذ هذا المشروع الذي يشكل علامة فارقة في حياة اليتيم، حيث إننا نوفر كافة التزامات اليتيم، مؤكداً أن الإسلام حث على رعاية الأيتام والوقوف معهم ومناصرتهم ومدِّ يد العون لهم، ورتب على ذلك أجراً عظيماً، كما نال اليتيم مكانة متميزة في الشريعة الإسلامية، حيث اعتنى الإسلام بالأيتام عناية كبيرة؛ (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً {8} إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً) (الإنسان).

وذكر الشامري أنه وفق برنامج الرحلة سوف تقوم نماء الخيرية بتوزيع سلات غذائية ومشروعات تنموية صغيرة، مبيناً أن نماء الخيرية تولي هذه المشروعات أهمية قصوى لما لها من فائدة كبيرة وعائد مجد للأفراد والمجتمعات، حيث تراعي في هذا المجال نوعية المشاريع المناسبة حسب خصوصية البلاد والمناطق والفئات المستهدفة.

وبين الشامري أن الهدف من تلك المشروعات تمكين الأسر المحتاجة من استدامة الدخل وتحقيق العيش الكريم، مؤكداً أن نماء الخيرية تسعى من خلال مشروعات الكسب الحلال إلى تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في القضاء على الفقر.

وشدد الشامري على أهمية الرحلات الإغاثية لرؤية ثمرات بذل المتبرعين واطلاعهم عليها والإشراف على المشروعات، والفرق الذي تحدثه تبرعاتهم في حياة الناس أفراداً وجماعات.