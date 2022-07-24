عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير عام معهد دسمان للسكري د. قيس الدويري عن اعتماد فيدرالية السكر الدولية مؤخراً معهد دسمان للسكري كمركز للتميز في مرض السكري، وذلك عن دور المعهد المتميز في مجال الأبحاث والرعاية الطبية التي يقدمها، بالإضافة لتعاون المعهد البحثي وجهوده المتمثلة في الرعاية المثلى وتوعية المرضى ورعايتهم الشاملة في مجال مرض السكري ومضاعفاته المختلفة.

وأضاف د. الدويري أن هذا الاعتماد الذي حققه المعهد سيساهم في تعزيز دور المعهد على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث سيكون المعهد جزءاً من شبكة تعاونية دولية للتنسيق والإعداد لبذل المزيد من الجهود في مجال التوعية حول مرض السكري وتمكين المرضى من التحكم بمرض السكري لديهم. ويضاف هذا الاعتماد لرصيد المعهد الزاخر بالإنجازات الأخرى مثل الاعتماد الذي حصل عليه مختبر المعهد من قبل كلية أمراض الباثولوجيا الأميركية، واعتماد هيئة الاعتماد الكندي بالمستوى الماسي، بالإضافة لكون معهد دسمان للسكري هو المركز الوحيد على مستوى المنطقة المرخص لعقد برنامج دافني، كما لدى المعهد مركز تدريب للمهارات الطبية معتمد من قبل الجمعية الأميركية للقلب يقدم العديد من الدورات الطبية المعتمدة.

وأردف أن معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، يقدم العديد من الدورات التعليمية المميزة لمختلف الفئات العمرية للأشخاص المصابين بمرض السكري وكذلك العديد من البرامج المتخصصة.

وأضاف د. الدويري أن معهد دسمان للسكري يعقد باستمرار برامج تدريبية متقدمة لتدريب أخصائيي التغذية والممرضات وأخصائيي القدمين والمثقفين وغيرهم من المهنيين العاملين في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وذلك تلبيةً لاحتياجات وزارة الصحة، وأن المعهد على أتم الاستعداد لتقديم كل ما يساهم في تحسين معايير وجودة رعاية المرضى.

واختتم د. الدويري قائلاً أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لجميع العاملين في معهد دسمان للسكري لإسهامهم في تحقيق هذا النجاح المتميز.