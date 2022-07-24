استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح اليوم أعضاء مجلس إدارة جمعية بشائر الخير د. عبدالحميد البلالي ، أ.منصور الخشتي ، أ. سعيد توفيقي ، حيث تم عرض دور الجمعية في خدمة المجتمع ونشاطاتها المختلفة في مجال التصدي لظاهرة المخدرات ومعالجة مدمني المخدرات وتوعية المجتمع بمخاطرها .

وأشاد الشيخ فيصل الحمود بالدور الأخلاقي والاجتماعي الذي تقوم به الجمعية والأسرة في مكافحة المخدرات، مؤكداً أهمية الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة الوطن والمواطنين وضرورة تكاتف الجهود من أجل القضاء على تلك الظاهرة السلبية التي تستهدف الشباب .

وأعرب الشيخ فيصل الحمود عن تقديره للعمل التطوعي متمنيا أن تسود هذه الثقافة في المجتمع الكويتي باعتبار الجهود التطوعية شريكا فاعلا في نجاح خطط التنمية البشرية .