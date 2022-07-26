قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية د.عابد فضلية إنه يتمنى أن تطرح عملة جديدة من فئة 10000 ليرة سورية بشرط الا يتم طبع مبلغ يزيد على التالف من العملة القديمة وذلك حتى لا تزيد السيولة في السوق، وتطرح بكميات تناسب الحاجة، مشيرا إلى أنه لم يؤكد أو يفترض أن المصرف المركزي سيطرح عملة من هذه الفئة.



وأوضح فضلية في تصريح نقله موقع «شام اف ام»، أن طرح عملات جديدة يحصل نتيجة التضخم، وذلك لتسهيل عملية تداول العملة بين الناس والمصارف بمختلف العمليات التجارية، وبالتالي فإن إدارة الاقتصاد تتطلب إصدار عملات جديدة بفئة أكبر.



وحول الـ 5000 ليرة، ذكر فضلية أن المركزي طرح كميات مناسبة منها بحيث تناسب الحاجة في السوق، ودون أن تسبب زيادة بالتضخم، لافتا إلى أنه على الصعيد النفسي يشعر الناس بأن طرح فئات عالية هو أمر سيئ ولكن حقيقة الأمر أنه وضع طبيعي.



أما بالنسبة للوضع الاقتصادي الحالي، فقد بين فضلية أن السوريين ما يزالون بمستوى مقبول من التضخم، وسبب تلافي الأزمة، أو القدرة على السيطرة على الوضع الاقتصادي دون الانهيار، هو التعاضد الاجتماعي، والأخلاق، والحوالات المالية الخارجية، والإنتاج الريفي الزراعي، ولو لم نكن كذلك لكان الوضع أصعب بثلاثة أضعاف.