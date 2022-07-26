القاهرة - سامي عبدالفتاح



مع الجولة 26 لم يتغير فارق النقاط بين الأندية الثلاثة المتنافسة على صدارة الدوري، حيث عزز الزمالك صدارته بالفوز على سموحة 2/0، ومن قبله عزز بيراميدز وصافته بالفوز على الاسماعيلي في ملعبه 4/0، وجاء دور الأهلي ليعود الى مسيرة الانتصارات بالتغلب على الجونة 2/0، بعد خسارته كأس مصر امام الزمالك وهزيمته قبل ايام امام بيراميدز في الدوري، ومع هذه النتائج اقترب الزمالك خطوة مهمة من الاحتفاظ بلقب الدوري، مع منافسة قريبة من بيراميدز، وبعيدة من الاهلي.



ففي ستاد القاهرة، واصل الزمالك مسلسل انتصاراته بفوز جديد على حساب سموحة بنتيجة 2-0،



تقدم أحمد سيد «زيزو» للزمالك في الدقيقة 34 من عمر المباراة، ثم أضاف التونسي سيف الدين الجزيري، الهدف الثاني في الدقيقة 47. ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه.



وتجمد رصيد سموحة بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني عند 39 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب.



وفي ستاد السلام، عاد الأهلي الى مسيرة الانتصارات بفوز صعب على الجونة بنتيجة 2-0،. سجل ثنائية الأهلي رامي ربيعة والتونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقتين 73 و77 من عمر المباراة.



ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش إلى 51 نقطة في المركز الثالث وللأهلي مباراتان مؤجلتان مع الإسماعيلي والمقاولون، وتجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر بقيادة مدربه طلعت يوسف.



وفي ستاد الإسماعيلية فجر فريق بيراميدز مفاجأة كبيرة امام مضيفه الاسماعيلي وبين جماهيره بالفوز 4/0، ليرفع رصيده بقيادة اليوناني جونياس الى 56 نقطة في المركز الثاني.



وتخوض فرق الصدارة الثلاثة جولة جديدة على مدار يومي الاربعاء والخميس، ضمن الجولة 27، فيستضيف الاهلي فريق المقاصة يوم الاربعاء، وفي اليوم نفسه، يستضيف بيراميدز فريق البنك الاهلي، ويوم الخميس ستكون المواجهة الثقيلة لفريق الزمالك امام فيوتشر.



وستكون البداية للجولة 27 اعتبارا من اليوم، حيث تقام ثلاث مباريات، فيستضيف غزل المحلة فريق سيراميكا، ويستضيف المصري البورسعيدي فريق ايسترن كومباني، وسيكون انبي ضيفا على الاتحاد السكندري.