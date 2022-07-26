القاهرة - محمد صلاح



انتقدت الفنانة القديرة عائشة الكيلاني بشدة المنتجين والمخرجين في الدراما المصرية بسبب تجاهلهم لها وعدم ترشيحها للاشتراك في اعمال فنية منذ سنوات طويلة بسبب مرضها وزيادة وزنها لتناولها أدوية تحتوي على الكورتيزون رغم تاريخها الكبير وشعبيتها وحاجتها الشديدة للمال حتى تواجه اعباء الحياة خاصة ان العلاج والادوية التي تحتاجها شهريا تتكلف فوق طاقتها، وطالبت عائشة الوسط الفني باحترام تاريخها ودعمها معنويا وفنيا حتى لا تشعر بخيبة الامل، لأن البعض رشحها كومبارس صامت، وآخرين رشحوها لدور لا يتعدى مشهدين.

يذكر ان آخر اعمال عائشة الكيلانى كان منذ 12 عاما في مسلسل «ابو ضحكة جنان» مع اشرف عبدالباقي في قصة حياة اسماعيل يس.