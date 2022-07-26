الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تقيم مؤسسة دوري نجوم قطر «QSL» في الـ8:30 صباح اليوم حفل تدشين الموسم الكروي الجديد 2022-2023، بفندق «روتانا سيتي سنتر»، وذلك قبل انطلاق مسابقة دوري نجوم QNB المقرر لها مطلع الشهر المقبل، بمواجهة تجمع حامل لقب النسخة الماضية السد مع المرخية- الوافد الجديد-، وأم صلال مع الأهلي.



ومن المتوقع أن يتم خلال حفل التدشين الإعلان عن استخدام «الرحلة» كرة مونديال قطر 2022، خلال منافسات الموسم الجديد لدوري قطر، وذلك حتى يعتاد اللاعبون استخدامها قبل انطلاق البطولة والتي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.



هذا، وأجرت مؤسسة دوري نجوم قطر «QSL» عددا من التعديلات على جدول مباريات الجولات الأولى في بطولة الدوري القطري، وبالتحديد في الجولات الأولى والثانية والرابعة من البطولة.



وستكون البداية بالجولة الأولى، والتي ستنطلق الاثنين المقبل، حيث تم نقل لقاء أم صلال والأهلي من ستاد الجنوب المونديالي إلى ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ونقل لقاء العربي وقطر إلى ستاد المدينة التعليمية المونديالي مساء الثلاثاء بدلا ستاد الثمامة المونديالي.



وشهدت نفس الجولة أيضا نقل لقاء الدحيل والوكرة مساء الأربعاء 2 أغسطس المقبل إلى ستاد المدينة التعليمية بدلا من ستاد الجنوب، ثم تم نقل لقاء الريان والشمال مساء نفس اليوم إلى ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بدلا من ستاد الثمامة.



أما التعديل الخامس على جدول المباريات فجاء في الجولة الثانية، وبالتحديد في لقاء الأهلي والدحيل والمقرر إقامته مساء الخميس 11 أغسطس المقبل، حيث تم نقله إلى ستاد أحمد بن علي المونديالي بدلا من ستاد الثمامة، في حين كان آخر التعديلات يتعلق بالجولة الرابعة وبالتحديد بلقاء أم صلال والسيلية الذي يقام مساء الأربعاء 24 أغسطس المقبل، حيث تم نقله إلى ستاد الجنوب بدلا من ستاد المدينة التعليمية.



فريدون في الخور



وعلى صعيد الصفقات، أعلنت إدارة نادي الخور ـ درجة ثانية ـ عن التعاقد مع مهاجم نادي السالمية السابق علي فريدون لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسبق لفريدون اللعب في صفوف منتخب قطر الأول لكرة القدم وعدة أندية قطرية خلال مشواره الكروي.



وأكمل نادي الشمال عقد لاعبيه المحترفين بالتعاقد مع المهاجم المغربي لنادي عمرانيسبور التركي ياسين بامو، ليحل بديلا للأردني بهاء فيصل والذي اتفق مع إدارة النادي على فسخ التعاقد بشكل مؤقت، لعدم جاهزيته فنية، لاسيما أن اللاعب الأردني عاد لتوه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.



ولعب بامو في صفوف العديد من الأندية في الدوري الفرنسي أبرزها كان، وقبلها خاض تجربة طويلة مع نانت خلال الفترة من 2014-2018.



وبانضمام بامو، يكون الشمال قد أغلق ملف المحترفين، حيث يضم «الأردني علي علوان، والفرنسي لويك لاندير، والعراقي أمجد عطوان، والبرتغالي ماتيوس ناني».



أخبار المونديال



من ناحية أخرى، دعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى أخذ الأخبار من قنوات اللجنة الرسمية، مشيرة إلى أن المعلومات غير المنشورة على تلك القنوات الرسمية لا يمكن توثيقها.



وأكدت اللجنة العليا على الدور المهم لوسائل الإعلام في زيادة الوعي ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.



كما ذكرت اللجنة الجمهور أن المعلومات الموثوقة حول البطولة تنشر حصرا عبر قنوات اللجنة العليا الرسمية، والتي تشمل موقعها الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعنوان بريدها الإلكتروني.



كما أعلنت اللجنة عن بقاء أسبوع واحد على إغلاق باب التقديم لبرنامج المتطوعين لمونديال قطر 2022.



وقالت عبر تغريدة على حسابها بتويتر: «تقدم بطلبك الآن واحصل على فرصة المشاركة في أضخم حدث رياضي لهذا العام».