أعلن بنك الكويت المركزي أمس عن تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار، وذلك لأجل 3 شهور، وبمعدل عائد 1.875%.



وكان البنك قد خصص آخر إصدار لسندات البنك والتورق المقابل في 5 يوليو الجاري، وذلك بقيمة 240 مليون دينار لآجل 6 أشهر وبمعدل عائد بلغ 2.2500%، فيما أصدر البنك نحو 4.2 مليارات دينار لسندات والتورق المقابل خلال النصف الأول من العام الحالي.



الجدير بالذكر، أن البنك المركزي يطرح سندات وتورق مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.