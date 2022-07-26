محمود عيسى



ذكر تقرير صادر عن شركة ألايد ماركت ريسيرتش أن قيمة سوق التداول العالمي على الانترنت سترتفع من 8.9 مليارات دولار في عام 2021 الى 18.4 مليار دولار بحلول عام 2031 وبمعدل نمو سنوي مركب يصل الى 7.8% خلال الفترة بين عامي 2022 و2031.



واشار التقرير الى أن زيادة استخدام الهواتف الذكية والإنترنت على مستوى العالم وزيادة الطلب على منصة التداول الإلكترونية المخصصة من قبل البنوك الحكومية وغير الربحية تعزز نمو سوق منصات التداول العالمية عبر الإنترنت.



علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعمل التطورات التكنولوجية وتكامل منصات التداول على الهواتف الذكية والتركيز على توسيع الأعمال من قبل المشاركين في السوق وزيادة الطلب على الحلول المستندة إلى أنظمة الكمبيوتر السحابية على خلق الفرص الكامنة في السوق خلال فترة التوقعات.



ويقدم التقرير تقسيما مفصلا لسوق التداول العالمية عبر الإنترنت بناء على: 1- المكونات وتنقسم الى قطاعين، هما منصات التداول وقطاع الخدمات، و2- النوع وهو ينقسم الى شريحتي العمولات ورسوم المعاملات، و3- الاقاليم والمناطق.



واستنادا إلى المكونات، قال التقرير إن قطاع المنصات استحوذ على أكثر من ثلثي السوق العالمية في عام 2021 ومن المتوقع أن يواصل مكانته الريادية خلال فترة التوقعات. ومع ذلك يتوقع ان يسجل قطاع الخدمات أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.6% في الفترة من 2022 إلى 2031.



أما بناءً على النوع، فقد كان قطاع العمولات هو الأكبر في عام 2021، حيث استحوذ على نصيب الأسد بما يقرب من 75% من السوق الإجمالي وسيواصل ريادته خلال فترة التوقعات. ومع ذلك، فإن قطاع رسوم المعاملات سيسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.5% من 2022 إلى 2031.



واخيرا، من ناحية الاقاليم والمناطق، فقد انفردت أميركا الشمالية بأعلى حصة في عام 2021، لتستحوذ على ما يقرب من 40% من السوق العالمية، ومن المقدر أنها ستسيطر على السوق حتى عام 2031. ومع ذلك، يؤمل أن تسجل منطقة آسيا والباسيفيك أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.5% خلال فترة التوقعات.



واستعرض التقرير اسماء اللاعبين الكبار في صناعة منصات التداول عبر الإنترنت العالمية التي تم تحليلها في البحث ومنها TD Ameritrade وInteractive Brokers وE-Trade وProfile Software وChetu، Inc. وEmpirica وPragmatic Coders وEffectiveSoft Ltd. وCharles Schwab Corporation وDevexperts.



وكان لتفشي وباء كورونا تأثير سلبي أقل على نمو صناعة منصات التداول عبر الإنترنت حيث زاد اعتماد حلول التداول عبر الإنترنت بشكل كبير.



وترجع الزيادة في اعتماد منصات التداول عبر الإنترنت أثناء الوباء إلى زيادة الذكاء الاصطناعي في شكل استشارات آلية وزيادة مبيعات الهواتف الذكية وسياسات العمل من المنزل.