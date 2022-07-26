أطلقت أودي الكويت، ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، عروضها الصيفية الجديدة على سيارات أودي.



ويتضمن العرض أسعارا خاصة وميزات فريدة على سيارات أودي، حيث تبدأ أسعار أودي A3 Sedan الجديدة كليا من 11.999 دينارا، وأودي Q3 من 15.555 دينارا.



وتتوافر السيارات بكفالة ممددة لـ 5 سنوات وخدمة 5 سنوات، ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات وتأمين شامل لمدة سنة، وبالإضافة الى ذلك ستتوافر أودي Q5 بكفالة ممددة 5 سنوات، مع خدمة 5 سنوات، وصيانة 5 سنوات ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



وتتضمن تشكيلة أودي المتوافرة حاليا العديد من الطرازات تبدأ من A3 Sedan وصولا إلى Q7 العائلية متعددة الاستعمالات.



يشار إلى أن طرازات أودي وأودي سبورت معروضة ومتوفرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع لدى معرض أودي الكويت الكائن في منطقة الشويخ الصناعية ـ طريق الجهراء (شارع البيبسي) من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء من يوم السبت إلى الخميس.