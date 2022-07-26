أعلــن بنــك وربـــة وبالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الجوية الكويتية عن 10 فائزين في حملته الصيفية عن شهر يوليو وهي الحملة الفريدة من نوعها والتي تستمر طوال موسم الصيف ولمدة 3 أشهر ابتداء من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، وتهدف هذه الحملة إلى توفير العديد من المزايا لعملاء البنك لاسيما مع موسم السفر خلال موسم الصيف، حيث سيقوم البنك بعمل سحوبات شهرية لعشر فائزين شهريا، أي بإجمالي 30 فائزا طوال فترة الصيف.



وبالنسبة للفائزين الـ 10 جاءت أسماؤهم كالتالي: ثامر محمد سعود العميره والذي فاز بـ 50000 ميل، جراح عسكر زايد الحربش بـ 30000 ميل، عبدالله عبد الرزاق سعد الشرهان بـ 20000 ميل، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بـ 10000 ميل لكل شخص وهم: علي زيد علي الحوطي، يوسف خالد عبدالعزيز البناي، حمد محمد فالح الهاجري، محمد فلاح سحاب المطيري، هزاع ملوح هزاع الأصيمع العنزي، محمود محمد فاضل محفوظ، بدر مرشد علي العازمي.



وبهذا الصدد، قال عبدالله الشعيل مدير إدارة أول إدارة الفروع والخدمات المالية الخاصة في بنك وربة ان البنك يسعى دائما لتوفير جميع سبل الراحة لعملائه وخدمتهم إضافة إلى توفير العروض التنافسية لهم.



ولفت الى أن الحملة مقسمة إلى 3 أقسام، يبدأ القسم الأول من تاريخ 15 يونيو حتى 15 يوليو، والثاني من 15 يوليو حتى 15 أغسطس، والقسم الثالث من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر، ويفوز عن كل قسم 10 أشخاص بإجمالي 30 شخصا خلال الحملة.