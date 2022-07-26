محمد الجلاهمة



في اطار حرص وزرارة الداخلية على ضبط الحسابات الوهمية التي امتهنت السب والقذف والطعن في ذمم المواطنين ومنهم قيادات في مرافق الدولة الحكومية، تمكنت ادارة الجرائم الالكترونية من ضبط مغرد يدير حسابا وهميا شهيرا تحت اسم «د....» يتابعه نحو 200 ألف متابع وتم تحويله للنيابة على ذمة قضايا من مواطنين.



وقال مصدر امني ان جهود ادارة الجرائم الإلكترونية تمكنت من ضبط المغرد بعد حصر عشرات الشكاوى اتهم خلالها بالابتزاز والسب والقذف ونشر خصوصيات وصورا تخص مواطنين بقصد الإساءة الى كرامتهم.



وتابعت المصادر: ان التعليمات جاءت لضبطه وتم تسجيل عدة قضايا، ووجهت التهم بعد حصر الأدلة لشخص، وتبين انه مواطن ويعمل قياديا في شركة كبرى، مبينة أن عشرات الشكاوى ستوجه له بعد ثبوت اتهام نيابة الإعلام له وتسجيل عدة قضايا لتحويلها للمحكمة.



وختمت المصادر بأن ادارة الجرائم ستتصدى لكل من تسول له نفسه إساءة استخدام الهاتف ويقوم بسب وشتم المواطنين حسب قوانين الجرائم الإلكترونية.