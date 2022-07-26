أطلقت شركة لولو هايبر ماركت، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة في المنطقة، عرضها الترويجي «بفخر جنوب إفريقي 2022» في فرع الشركة بمنطقة القرين في 24 يوليو. حضر د.مانيليسي جنجي وقص شريط الافتتاح مع الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت الكويت وحشد من المتسوقين والمهنئين. وكان من بين الديبلوماسيين الذين حضروا الحفل سفراء مملكة ليسوتو بومو فرانك سوفونيا وجمهورية زيمبابوي كريسبن تي مافودزا، وجمهورية تنزانيا المتحدة سعيد شيب موسى وجمهورية ملاوي ايونس عبد الكريم، ومملكة إسواتيني نخلويكو هوراس دلاميني.



ويستمر العرض حتى 1 أغسطس بجميع فروع لولو هايبر ماركت، ويعرض أفضل المنتجات من «Rainbow Nation» بأسعار خاصة، مع تقديم نطاق واسع ومتنوع من المنتجات، كالفاكهة النضرة والمكسرات وغيرها، والذي يعكس التنوع الجغرافي للأرض الصالحة لزراعة المواد الغذائية المختلفة بناء على المناخ والتربة والارتفاع. ويقدم العرض للمتسوقين مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية لعلامات تجارية مشهورة مثل: بيكرز، بلو دايموند، بي ويل، كيب كوكيز، كيب هيربس، كلارك آند سونز إنك، مانديلا تي، ناندوس، روبرتسون، رويال بيلتونج وغيرها.