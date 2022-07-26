بحث الرئيس بشار الأسد مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تعزيز العلاقات بين سورية والجزائر.



ووفق الوكالة الرسمية لأنباء «سانا»، سلم الوزير لعمامرة الرئيس الأسد رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون تتعلق بالعلاقات الثنائية واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه المنطقة إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر.



واعتبر الرئيس الأسد أن الجامعة العربية هي مرآة الوضع العربي وأن ما يهم سورية هو صيغة ومحتوى ونتاج العمل العربي المشترك لأنها حريصة على المضمون أكثر من الشكل، وهي تقدر تقديرا عاليا موقف الجزائر الداعم للحقوق السورية في كل المجالات.



وكان لعمامرة أكد أن غياب سورية عن مقعدها في الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك.



ونقلت (سانا) عن لعمامرة قوله، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق أمس، إن الجزائر وسورية تتقاسمان الأمجاد والبطولات.