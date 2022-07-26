

أظهرت العديد من الأبحاث وجود صلة بين أمراض اللثة ومرض ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعا للخرف، والذي يصيب نحو 55 مليون شخص حول العالم. وإلى جانب ارتباطه بألزهايمر، يعتقد أن مرض اللثة يزيد من خطر حدوث عدد من المشكلات الصحية، من السرطان إلى أمراض القلب.



وقال المؤلف الرئيسي د.جيك جينكون تشين: «تظهر دراساتنا أن البكتيريا المغزلية يمكن أن تقلل من مهارات الذاكرة والتفكير من خلال مسارات إشارات معينة. وهذه علامة تحذير للباحثين والأطباء على حد سواء». وقد تؤدي تلك البكتيريا إلى نمو الخلايا الدبقية الصغيرة، وهي خلايا مناعية في الدماغ تزيل الخلايا العصبية التالفة.



وعلاج مرض اللثة في وقت مبكر يمكن أن يوقف تطور مرض فقدان الذاكرة هذا الغير قابل للشفاء. ويشار إلى أن مرض ألزهايمر لا دواء له حتى الآن، وبمجرد تشخيصه، فإنه لا توجد طريقة للتخلص منه.



ويمكن لنظافة الفم اليومية والتحكم في البلاك أن تمنع أمراض اللثة، ولكن يجب عليك أيضا زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر.