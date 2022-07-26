عاطف رمضان



أعلنت وزارة الأشغال عن إدراج إنشاء وإنجاز مبنى مشروع مركز ضاحية الفنيطيس ضمن خطتها السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2022-2023. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مدة تنفيذ أعمال هذا المشروع تبلغ 24 شهرا، ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عنه خلال شهر سبتمبر المقبل.



وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع ضمن اختصاص قطاع هندسة المشاريع الإنشائية في الوزارة، مضيفة أنه يتكون من مكتب بريد ومكتبة وفرع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومركز تنمية المجتمع وفرع لوزارة التجارة والصناعة، ووحدة اجتماعية، ومبنى الجمعية ومحطات كهربائية ومواقف سيارات ومساحة للمطاعم وأخرى للبنوك.



من جهة أخرى، كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال فيما يخص أعمال فرش الأسفلت على شبكات الطرق الداخلية خلال الفترة من 14 إلى 20 الجاري أن إجمالي كمية فرش الأسفلت التي قامت بها الوزارة في 3 مناطق داخلية هي الرميثية ومنطقة الصباح الصحية والفردوس بلغ 31.152 مترا مربعا تقريبا.د