حماية دستور الآباء وبناء مستقبل للأبناء أبرز المطالب خلال المرحلة المقبلة

فرصة تاريخية لخدمة الكويت وتحقيق الإنجازات الكبيرة للحفاظ على مكتسبات الشعب وتوفير الرخاء



















سلطان العبدان



قوبل تعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء بترحيب نيابي قائم على التفاؤل بمرحلة جديدة ستعيشها البلاد نحو المزيد من التطور والإصلاح. وبارك النواب للشيخ أحمد النواف الثقة الأميرية السامية بتعيينه رئيسا للوزراء، داعين الله أن يسدد خطاه ويعينه على أعباء هذه الأمانة ويمده بالعون لخدمة الكويت وأهلها، وأن يعينه على أمانة إدارة البلاد لما فيه خير الوطن والمواطن وتحقيق طموحات الشعب.



وأشاد النواب بعمل النواف خلال في الفترة السابقة، معتبرين أن امامه فرصة تاريخية لخدمة الكويت وتحقيق الإنجازات الكبيرة كونه مدعوما بثقة القيادة السياسية للحفاظ على مكتسبات الشعب وتوفير الرخاء والعيش الرغيد للمواطنين وحماية دستور الآباء وبناء مستقبل للأبناء، مطالبين بنهج جديد يسوده الإصلاح ومحاربة الفساد.



وقـــال النــــواب ان تكليف رئيس الوزراء بداية لمسؤوليات عظيمة هدفها الإصلاح السياسي والاقتصادي وحماية المال العام، وان تفاؤل الناس نقطة انطلاق لبداية مشروع وطني للعمل والإصلاح الشامل، خصوصا أنه يحظى بدعم شعبي غير مسبوق، مشددين على ان ثقة القيادة السياسية والغطاء الشعبي والمحافظة عليه هما السبيل الوحيدة لنجاح أي سياسي.



وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ‏نبارك للشيخ أحمد النواف بمناسبة الثقة السامية لصاحب السمو الأمير بتعيينكم رئيسا لمجلس الوزراء وتمنياتنا لكم بأن يسدد الله خطاكم وأن يعينكم جلت قدرته على تحمل أعباء هذه الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصلة مسيرة التقدم لبلادنا العزيزة.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي: خالص التهنئة للشيخ أحمد النواف بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية وصدور أمر أميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. وأضاف: نسأل الله أن يمده بالعون لخدمة الكويت وأهلها.



وقال أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني: ‏نبارك اختيار الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء ونشيد بعمل النواف في الفترة السابقة ونمد يد التعاون للنهوض بالبلاد وسط حالة التفاؤل التي سادت الساحة السياسية. وأضاف: ‏نسأل الله له التوفيق والسداد.



النائب سعد الخنفور قال: ‏هنيئا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ثقة سيدي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، ونسأل الله أن يعينه على أمانة إدارة البلاد والعباد وأن يسدد خطاه لما فيه خير ورفعة بلادنا الغالية.



وهنأ النائب حمد الهرشاني الشيخ أحمد النواف على نيله ثقة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، متمنيا له التوفيق والسداد لتحقيق طموحات الشعب الكويتي.



وقال النائب د.حمود مبرك: ‏أبارك لرئيس مجلس الوزراء‬ الشيخ أحمد النواف‬ صدور الأمر الأميري لتكليفه برئاسة الحكومة، سائلين المولى عز وجل لسموه التوفيق والنجاح والسداد.‬‬‬



من جهته، قال النائب د.بدر الملا: ‏نبارك للشيخ أحمد النواف على نيله الثقة السامية من صاحب السمو الأمير بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، ‏داعيا الله أن يعينه ويسدد خطاه وأن يستثمر هذا الدعم الشعبي في الحفاظ على الدستور ومكافحة الفساد.



وقال النائب م.أحمد الحمد: ‏أبارك للشيخ أحمد النواف ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد باختياره رئيسا للوزراء، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه لكل ما فيه خير الوطن والمواطن.



من جانبه، قال النائب د.أحمد مطيع: ‏نبارك للشيخ أحمد النواف حصوله على ثقة ‏صاحب السمو الأمير وتكليفه رئيسا للوزراء. وأضاف: ‏التركة ثقيلة خلفتها ‏حكومات متعاقبة مليئة ‏بالأخطاء والعثرات التي ‏أضرت بالكويت وشعبها. وزاد بقوله: ‏أعانه الله على حمل الأمانة و‏نسأل الله له التوفيق والسداد ‏لما فيه صلاح البلاد والعباد.



وقال النائب مرزوق الخليفة: ‏أمام الشيخ أحمد النواف فرصة تاريخية لخدمة الكويت وتحقيق الإنجازات الكبيرة كونه مدعوما بثقة القيادة السياسية وبدعم شعبي غير مسبوق، ما يستدعي منه بشكل عاجل حسم الملفات التي لا تحتمل التأجيل، وعلى رأسها عودة المهجّرين جميعاً وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فوراً.



‏وفي الاطار ذاته، قال النائب الصيفي الصيفي: ‏نهنئ الشيخ أحمد النواف بالثقة السامية لصاحب السمو الأمير بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، ‏داعيا من الله أن يعينه ويسدد خطاه ‏للحفاظ على مكتسبات الشعب وتوفير الرخاء والعيش الرغيد للمواطنين، وأن يعينه أيضا على تنظيف البلد من التركة الثقيلة للفساد الضارب أطنابه في البلاد.



وقال النائب مهند الساير: ‏نتطلع باختيار ‫الشيخ أحمد النواف‬ رئيسا للوزراء لأن تنتهي حقبة راعية لنهج الفساد وأدواته والابتزاز السياسي ومؤامراته، وأن تبدأ أخرى يكون فيها المواطن شريكا حقيقيا في وطنه وسلطات تعمل لحماية دستور الآباء وبناء مستقبل الأبناء.‬‬‬



من جهته قال النائب مبارك الحجرف: ‏الأخ الشيخ أحمد النواف نبارك لك الثقة الأميرية الغالية ونطالب بنهج جديد يسود فيه الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وحل كافة الملفات العالقة وترجمة الرغبة الأميرية بالعفو عن كافة المهجّرين.



وهنآ النائب أسامة الشاهين قائلا : ‏وفق الله رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف للخير والصالح العام، وهنيئا له ثقة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، ومحبة الشعب العزيز. وأضاف: ‏اتخذ الشيخ أحمد النواف‬ خطوات إصلاحية فورية وحازمة في وزارة الداخلية، ونتطلع لمثيلاتها على مستوى الحكومة.‬‬‬



من جانبه، قال النائب ثامر السويط: ‏حالة التفاؤل التي صاحبت تكليف الشيخ أحمد النواف لرئاسة الوزراء مرتبطة بطي مرحلة الفساد والعبث وتجيير مقدرات البلد لصالح قوى الفساد.



‏نحن مع هذا التفاؤل وسندعم أي اتجاه يعمل على مواجهة وتصفية التركة الثقيلة التي خلفها الفاسدون، ونأمل الاعتبار بما آلت إليه التجارب السابقة وتجاوزها.



وقال النائب د.عبدالكريم الكندري: ‏نسأل الله أن يكون تغييرا بالنهج وليس بالاسم. وأضاف: ‏أعان الله رئيس الوزراء المكلف على حمل الأمانة، فالاستحقاقات كثيرة وكبيرة، ‏حيث يتطلع الشعب اليوم لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد الذي غرس بها وتسبب في تأخرها وتراجعها بكل المجالات، واحترام إرادته والذود عن حرياته ومصالحه وأمواله.



وقال النائب د.عبدالله الطريجي: ‏نبارك للشيخ أحمد النواف‬ ثقة القيادة السياسية بتكليفه رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل ‫الحكومة‬، متمنين له التوفيق في خدمة ‫الكويت‬ وشعبها وفي ظروف سياسية بالغة التعقيد، كما نتقدم بالشكر إلى الشيخ ‫صباح الخالد‬ على جهوده في الحكومات السابقة رئيسا ووزيرا وما واجهه من تحديات غير مسبوقة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬



وقال النائب د.خالد العنزي: نبارك للشيخ أحمد النواف ثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد. وأضاف: ‏أسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة ويسدد خطاه لما فيه خير البلاد والعباد.



من جهته قال النائب سعود بوصليب: ‏نبارك لرئيس الوزراء المكلف ‏الشيخ أحمد النواف‬ ثقة القيادة السياسية ونأمل أن يعي حساسية المرحلة ويتلافى أخطاء الحكومات السابقة بتغيير النهج ‏وتحقيق الرؤية لبناء كويت جديدة ومستقبل أفضل.‬‬‬



وقال النائب خليل الصالح: نبارك للشيخ أحمد النواف ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للوزراء ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.



وفي الاطار ذاته قال النائب مهلهل المضف: ‏تكليف رئيس الوزراء هي بداية لمسؤوليات عظيمة هدفها تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي وحماية المال العام والجدية في محاسبة كل فاسد مهما كان اسمه ومنصبه، لنصنع بداية أساسها الجدية بالعمل والسرعة بالإنجاز لأجل الكويت وشعبها.



وقال النائب مبارك الخجمة: ‏نبارك للشيخ أحمد النواف ثقة صاحب السمو الأمير، واختياره رئيساً لمجلس الوزراء، ‏ونسأل الله العلي القدير أن يعينه على هذه الأمانة والمسؤولية، ‏وأن يحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي.



من جهته، قال النائب فارس العتيبي: ‏نبارك للشيخ أحمد النواف‬ نيله الثقة الأميرية باختياره رئيسا لمجلس الوزراء ونأمل أن يكون ذلك بداية لنهج جديد يسود فيه الإصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق رغبات الشعب ونزع حالة الاحتقان التي مرت بها الكويت، سائلين المولى عز وجل الخير والسداد للبلاد والعباد.



وقال النائب د.محمد الحويلة: ‏نبارك لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف نيله ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وثقة عضده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



‏ونسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة وأنصحه مذكرا بأن تفاؤل الناس نقطة انطلاق يستطيع منها أن يبدأ مشروعا وطنيا للعمل والإصلاح الشامل.



وفي الاطار ذاته، قال النائب يوسف الفضالة: ‏نبارك للشيخ أحمد النواف بتكليفه لرئاسة الوزراء ونسأل الله أن يعينه في المرحلة المقبلة.



وقال النائب فايز الجمهور: نبارك للشيخ أحمد النواف نيله ثقة سمو الأمير باختياره رئيسا للوزراء وهذه مسؤولية كبيرة وعليه أن يحقق ما يتمناه ويطمح إليه الشعب الكويتي، خاصة انه يحظى بدعم شعبي غير مسبوق ولابد من الاستعجال بقرارات شعبوية تمس المواطنين وتحقق رغباتهم وأن يتصالح مع النواب المصلحين.



وقال النائب حمدان العازمي: نسأل الله التوفيق لرئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف‬ ونتمنى ان يكون تعيينه بداية لنهج جديد لتصحيح الأوضاع على كل الأصعدة والقضاء على الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة.



وقال النائب ناصر الدوسري: أبارك للشيخ أحمد النواف ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد باختياره رئيسا للوزراء، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الكويت وأهلها.



وقال النائب د.علي القطان: نبارك للشيخ أحمد النواف الثقة السامية لصاحب السمو الأمير بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، راجين من الله أن يسدد خطاكم وأن يعينكم على حمل هذه الأمانة والمسؤولية.



وقال النائب شعيب المويزري: الأخ رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف (إنه قسم لو تعلمون عظيم)، أعانكم الله على حمل الأمانة وكم هي عظيمة هذه الأمانة التي ترتبط بحقوق وطن وشعب.



وتكليفكم بهذه الأمانة الثقيلة في هذه المرحلة تتطلب أولا تطهير البلد من الفاسدين الذين تسببوا في ضرب الوحدة الوطنية وتدمير التعليم والصحة وعبثوا بموارد الدولة ونشروا الفساد وتسببوا في وصول الكويت إلى أسوء حال في تاريخها في جميع المجالات وعلى كل المستويات، ما جعل الإحباط واليأس والخوف من المستقبل ينتشر بين أبناء الشعب ونثق بأنه لا يمكن تطهير البلد وانتشاله من هذه الأوضاع إلا من خلال القيام بخطوات جادة وملموسة وسريعة.



وأضاف: أولى هذه الخطوات التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لفتح جميع الملفات المتعلقة بأعمال السلطات الثلاث بما يتوافق مع نصوص الدستور ومذكرته التفسيرية.



وقال النائب عبدالله المضف: إن الغطاء الشعبي والمحافظة عليه السبيل الوحيد لنجاح أي سياسي.



وأضاف: ‏نبارك للشيخ أحمد النواف‬ ثقة القيادة السياسية.



من جانبه، بارك النائب حمد المطر للشيخ أحمد النواف ثقة القيادة السياسية في تعيينه بمنصب رئيس مجلس الوزراء.



وقال المطر لـ «الأنباء»: نؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب النهوض بالبلد على جميع الأصعدة من خلال نهج جديد قوامه حسن الاختيار ووضوح الرؤية والقدرة على تخطي التحديات ولن نكون إلا عونا لمن يعمل لصالح الكويت.





















