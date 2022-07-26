يقود النجم المصري محمد صلاح والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، التشكيل المثالي لأغلى لاعبي الدوري الإنجليزي "البريميرليغ"، في الموسم المقبل 2022 / 2023.

وأعلن موقع "ترانسفير ماركت" عن أغلى 11 لاعباً من حيث القيمة السوقية، في "البريميرليغ".

وحل محمد صلاح، لاعب ليفربول، في المركز الثاني بـ 90 مليون يورو (92 مليون دولار)، خلف إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، صاحب المركز الأول بـ 150 مليون يورو (153 مليون دولار).

وضمّ تشكيل أغلى اللاعبين كلّ من: الحارس أليسون بيكر بـ50 مليون يورو (51 مليون دولار) والمدافع فيرجيل فان دايك بـ 55 مليون يورو (56 مليون دولار)، والمدافع روبن دياز بـ 75 مليون يورو (76 مليون دولار)، والظهير ترينت ألكسندر أرنولد بـ 80 مليون يورو (82 مليون دولار)، والظهير أندي روبرتسون بـ 65 مليون يورو (66 مليون دولار).

وجاء في خط الوسط: فيل فودين بـ 90 مليون يورو (92 مليون دولار)، وديكلان ريس بـ 80 مليون يورو (82 مليون دولار)، وكيفن دي بروين بـ 85 مليون يورو (87 مليون دولار).

ويقود خط المقدمة: محمد صلاح بـ 90 مليون يورو (92 مليون دولار، وإيرلينغ هالاند بـ 150 مليون يورو (153 مليون دولار)، وجادون سانشو بـ 75 مليون يورو (76مليون دولار).

وتنطلق بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022 / 2023 يوم 5 أغسطس المقبل.

يذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي وكذلك جائزة أفضل صانع ألعاب، في "البريميرليغ"، الموسم الماضي.