التقى المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بالإعلامي د.مبارك الشمري، ودار خلال اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم الشباب ومدى الدعم الذي يحظون به من القيادة السياسية .



وبهذا الإطار، أكد الشيخ فيصل الحمود أن القيادة السياسية تولي اهتماماً للشباب والاستفادة منهم في شتى المجالات والتخصصات، مشيرا إلى أن الشباب الكويتي طموح ولديه رؤى وتطلعات وسيتم تبنيها وتحقيقها لهم.



من جهته، شكر د. مبارك الشمري الشيخ فيصل الحمود على متابعته واهتمامه وتوجيهاته وحرصه على الأخذ بالملاحظات والاقتراحات ودعمها.