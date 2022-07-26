أعلنت الشرطة في جمهورية التشيك أنها ستستخدم سيارة فيراري تم مصادرتها من مجرمين، وذلك لملاحقة "السائقين الأكثر عدوانية" على الطرق السريعة في البلاد.

ويمكن للسيارة الفيراري 458 إيطاليا الفضية اللون، التي يبلغ سعر السيارة الجديدة منها نحو 200 ألف يورو (204 آلاف دولار)، أن تصل سرعتها إلى 325 كيلومترا في الساعة.

وتم طلاء السيارة الآن بالخطوط الزرقاء والصفراء الخاصة بسيارات الشرطة التشيكية العادية، ولكن لا يسمح إلا للضباط المدربين تدريبا خاصا بالجلوس خلف عجلة القيادة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية ، بلغت تكلفة تحويل السيارة الرياضية لاستخدام الشرطة أقل بقليل من 14 ألف يورو.

وقال جيري زلي رئيس إدارة المرور في الشرطة التشيكية إنه تم مصادرة السيارة فيراري من المجرمين وسيتم نشرها وتكليفها بمجموعة واسعة من المهام مثل "ملاحقة لصوص السيارات الذين يعبرون بلادنا هاربين إلى دول مجاورة".