أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل حملة ترويجية نادرة لهواتفها آيفون في الصين، حيث قدمت تخفيضات لمدة 4 أيام في أسعار أحدث الهواتف والكماليات الخاصة بها قبل طرح الجيل الجديد من هذه الأجهزة في السوق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة التي تتردد عادة في تقديم تخفيضات للأسعار، ستقدم خصما يصل إلى 600 يوان (89 دولار) من سعر آيفون 13 برو خلال الفترة من 29 تموز/يوليو الحالي إلى أول آب/أغسطس المقبل.

في الوقت نفسه لكي يستفيد المشتري من العرض عليه استخدام واحدة من منصات الدفع الإلكتروني مثل علي باي التابعة لشركة آنت جروب. كما سيتم خفض أسعار بعض أنواع السماعات اللاسلكية أير بود وساعات آبل ووتش الذكية.

وذكرت بلومبرج أن التخفيضات تأتي في الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد الصيني التعافي من تداعيات إجراءات إغلاق المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل شنغهاي وبكين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تضرر مبيعات شركات صناعة الهواتف الذكية الصينية الرئيسية مثل شياومي كورب وفيفو وأوبو. في المقابل نجحت آبل في تسجيل نمو لمبيعاتها في الصين خلال الشهر الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية الصينية، رغم أن التخفيضات الأخيرة تشير إلى وجود مخزونات فائضة لدى الشركة في الصين.