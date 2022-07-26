قدمت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية، لأول مرة، تعويضا لمرة واحدة، لأسرة امرأة عجوز توفيت بعد إصابتها برد فعل تحسسي ونوبة قلبية مفاجئة عقب تلقيها أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء ،اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية القول إن المرأة، التي توفيت عن 91 عاما إثر تلقيها اللقاح، كانت تعاني من مشكلات صحية بالفعل، من بينها نوبات إقفارية (نقص تروية) عابرة. ولم تفصح الوزارة عن تفاصيل بشأن تاريخ تلقي العجوز للتطعيم، أو عدد الجرعات.

وخلصت اللجنة أمس الاثنين إلى أنه لا يمكن إنكار العلاقة السببية بين المشكلات الصحية اللاحقة وبين تلقي اللقاح في هذه الحالة.

وقال متحدث باسم اللجنة: "وجود علاقة سببية بشكل دقيق علميا، ليس أمرا ضروريا" لتحديد الحق في الحصول على تعويض.

وقيمت اللجنة 11 حالة أخرى لأشخاص تتراوح أعمارهم بين العشرينات والتسعينات من العمر، عانوا من ردود فعل سلبية، لكنها لم تتخذ قرارات بشأنهم بعد.

وحتى أمس الاثنين، قدم 3680 شخصا طلبات للحصول على تعويضات مرتبطة بلقاحات كورونا.

وبموجب قانون اللقاحات الياباني، تعتبر لقاحات كورونا "ظرفية" (عند الضرورة فحسب). وبموجب هذا التصنيف، يمكن أن تستلزم حالات الوفاة المرتبطة سببيا بلقاح الحصول على تعويض لمرة واحدة يصل إلى 2ر44 مليون ين (324 ألف دولار) ومساهمة قدرها 212 ألف ين في نفقات الجنازة.