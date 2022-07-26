توفي الممثل الأميركي بول سورفينو الذي اشتُهر بدوره في فيلم العصابات الكلاسيكي "غودفيلاس" ووالد الممثلة ميرا سورفينو، عن 83 عاما، بحسب ما أعلنت أسرته الاثنين.

وكتبت أرملته دي دي سورفينو عبر صفحتها على فيسبوك "أنا محطمة تماما. رحل حب حياتي وأروع رجل على الإطلاق. أنا مفجوعة".

وكان بول سورفينو المولود في نيسان/أبريل 1939 في نيويورك، قد اشتُهر بدوره في فيلم "غودفيلاس" الذي أخرجه مارتن سكورسيزي وطُرح عام 1990، إلى جانب روبرت دي نيرو وجو بيسكي وراي ليوتا.

وفي العام التالي، تميز في المسلسل التلفزيوني "لاو أند أوردر" الذي أدى فيه دور شرطي. وفي عام 1995، تولى دور هنري كيسنجر في فيلم "نيكسون" لأوليفر ستون.

وقالت ابنته ميرا سورفينو التي فازت بجائزة أوسكار عام 1996 عن دورها في فيلم وودي آلن "مايتي أفرودايت"، على تويتر "توفي والدي العظيم بول سورفينو".

وقالت "قلبي مفجوع. انتهت حياة المحبة والفرح والحكمة معه".

وأدى بول سورفينو مجموعة متنوعة من الأدوار الثانوية في أفلام أو مسلسلات تلفزيونية، لكنه كان فناناً متعدد الأوجه لديه حب خاص للنحت والأوبرا.

وقال سورفينو في مقابلة مع "أورلاندو ويكلي" سنة 2014 "يعتقد معظم الناس أنّي إما رجل عصابات أو شرطي أو شيء من هذا القبيل، لكني في الحقيقة نحات ورسام وكاتب لأعمال رائجة وشاعر ومغني أوبرا"، لكن "لدي ميل لأداء مثل هذه الأدوار".