حذرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية من ارتفاع غير مسبوق في مناسيب نهر ستيت بمحطة حمداييت على الحدود الإثيوبية، حيث تجاوز المنسوب 13 مترا، ما أدى لغمر المقاس تماما.

ووجهت اللجنة، في بيان نشرته وزارة الري والموارد المائية السودانية على صفحتها على موقع فيسبوك، نداء للمواطنين والمستخدمين لمياه نهر ستيت باتخاذ التحوطات اللازمة.

وأبدى عدد من المزارعين بمحلية الفشقة الكبرى قلقا حيال ارتفاع مناسيب النهر، بما يهدد بغرق 15 ألف فدان في القطاع المروي تقع على ضفتي نهر ستيت وعطبرة، وفقا لموقع "سودان تريبيون".

وجرفت السيول والفيضانات ليل الأحد الجسر العائم بمنطقة سفاوة بالشريط الحدودي في الفشقة الكبرى، ما أدى لتعليق العمليات الفلاحية ونقل الغذاء.