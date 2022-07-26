أعلنت الشركتان المشغلتان للأقمار الاصطناعية، يوتلسات الفرنسية ووان ويب البريطانية، الثلاثاء موافقتهما على الاندماج وتشكيل "لاعب عالمي" في مجال الانترنت ذات النطاق العريض عبر الفضاء، ومنافسة شركات أميركية عملاقة في هذا المجال مثل "ستار لينك".

وأفادت الشركتان في بيان عن توقيع مذكرة تفاهم لاندماج تتحولان عبره الى "لاعب عالمي رائد في مجال الاتصال".

وستتوزع الحصص بالتساوي بين الطرفين، اذ سيملك كل منهما 50 بالمئة من أسهم الشركة الجديدة. ومن المقرر أن تنجز العملية "بنهاية الفصل الأول من عام 2023".

وأكدت الشركتان أن خطوتهما "ستغيّر قواعد اللعب في هذه الصناعة".

ويوتلسات متخصصة في الأقمار الاصطناعية في مدار ثابت، وتملك مجموعة من 35 قمرا اصطناعيا تنشرها على ارتفاع 36 ألف كلم عن الأرض وتستخدمها بالأساس وبصورة رئيسية للبث التلفزيوني، غير أنها توفر أيضا الإنترنت العالي السرعة.

أما وان ويب، فهي متخصصة في الإنترنت عبر الفضاء، ونشرت 428 من كوكبة أقمارها الصناعية الـ648 في مدار منخفض على ارتفاع بضع مئات الكيلومترات، على أن تطلق خدمتها على الصعيد العالمي في نهاية العام.

وقالت الرئيسة التنفيذية ليوتلسات إيفا برنيكي إن "هذا المزج الرائد سيولّد لاعبا عالميا قويا يتمتع بالقوة المالية والخبرة التقنية لتسريع عملية الانتشار التجاري لوان ويب، وتركيز يوتلسات على الاتصال".

واعتبرت الشركتان في بيانهما المشترك أن "الكيان المدمج سيكون موجها نحو نمو مربح"، مع امكان زيادة المبيعات والربح بأكثر من 10 بالمئة "على أمد متوسط الى طويل".