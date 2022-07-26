تصدر المطرب عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا على تطبيق "أنغامي" في مصر والوطن العربي للأسبوع الثاني على التوالي.

وجاء "ميجا ميكس" عمرو دياب الثلاثي المكون من أغنيات "ناس حلوة" و"ب وح وب وك" و"وزير السعادة" في المركز الأول ، بينما احتلت أغنية "زمن المجاملة" المركز الثاني ضمن قائمة الأعلى استماعا، في حين جاءت أغنية "اللوك الجديد" في المركز الخامس.

أغنية "ناس حلوة" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي، توزيع عادل حقى، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري.

أغنية "ب وح وب وك" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

أما أغنية "وزير السعادة" كلمات هاني رجب، لحن أحمد زعيم، توزيع عادل حقي، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري.

بينما أغنية "زمن المجاملة" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري.

أغنية "اللوك الجديد" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس