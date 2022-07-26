قفز فائض الميزان التجاري السلعي (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) لدولة قطر خلال عام 2021 بنسبة 7ر130 % ليصل إلى 6ر215 مليار ريال، مقارنة بـ 4ر93 مليار ريال في عام .2020

وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء القطرية ( قنا) ، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت في العام الماضي 4ر317 مليار ريال، بارتفاع قدره 9ر129 مليار ريال أي بنسبة 3ر69 % مقارنة بعام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 5ر187 مليار ريال.

وأرجع البيان السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2021 (مقارنة بعام 2020) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 5ر114 مليار ريال أي بنسبة 7ر74 % ، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 11 مليار ريال أي بنسبة 4ر60 % ، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 6ر2 مليار ريال أي بنسبة 5ر47 % ، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 2 مليار ريال أي بنسبة 662 % ، والآلات ومعدات النقل بقيمة 6ر1 مليار ريال أي بنسبة 1ر23 %.

ومن جانب آخر، شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 8ر1 مليار ريال وبنسبة 1ر63 %.

وأشار البيان إلى أن قيمة الواردات القطرية خلال العام الماضي بلغت 9ر101 مليار ريال بارتفاع قدره 8ر7 مليار ريال أي بنسبة 3ر8 % مقارنة بعام 2020 الذي بلغ 94 مليار ريال.

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2021 إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 7ر1 مليار ريال أي بنسبة 5ر4 % ، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 66ر1 مليار ريال وبنسبة 3ر10 % ، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 5ر1 مليار ريال أي بنسبة 2ر10 % ، والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 3ر1 مليار ريال أي بنسبة 8ر46 % ، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 8ر0 مليار ريال أي بنسبة 6ر8 %.

وجاءت الانخفاضات الرئيسية في الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 4ر0 مليار ريال أي بنسبة 5ر3% .

واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 3ر74 % و 6ر41 % على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 4ر12 % و3ر30 % على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8ر6 % و4ر3 % على التوالي.