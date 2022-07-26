أعدت اليونان خطة لتقليل تأثير ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي على أسعار الكهرباء.

وتضاعفت أسعار الغاز الأوروبي القياسي خمس مرات خلال العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء، ودفع الحكومات في أنحاء أوروبا إلى النظر في إصلاح ما يسمى بالتسعير الهامشي (الذي يتضمن مجموع التكاليف المتغيرة).

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الخطة اليونانية تتضمن فصل الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة والمياه والطاقة النووية في سلة واحدة، بينما سيتم تسعير الكهرباء المنتجة من الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى بشكل منفصل.

وأوضحت الحكومة أن المقترح سيعني إيرادات أقل من الطاقة النظيفة، وهو ما يعكس انخفاض تكلفة إنتاجها بالمقارنة بالكهرباء المنتجة من المصادر الأخرى.

وأضافت الحكومة أن هذا "قد يعني توفير نحو 50% من الكهرباء بالأسعار المخفضة، بالنظر إلى أن مصادر مثل الغاز الطبيعي لا تمثل سوى ثلث حصة مزيج الكهرباء، وهي حصة ستواصل التراجع مع التسارع في تحول الطاقة".