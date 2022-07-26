قال مطار هيثرو إنه مازال يتكبد خسائر، كما أنه لا يتوقع دفع أرباح لحاملي الأسهم هذا العام.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية أن خسائر المطار قبل حساب الضرائب خلال أول ستة أشهر من العام بلغت 321 مليون جنيه استرليني ( 386 مليون دولار) مقارنة بـ 787 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة من عام .2021

وأرجع المطار تحسن الوضع إلى ارتفاع أعداد الركاب من 9ر3 مليون إلى 1ر26 مليون راكب. كما ارتفعت الرسوم التي تدفعها المطارات، ولكن " هذا الارتفاع قابله ارتفاع للتكاليف حيث أننا قمنا بزيادة السعة قبل الطلب" وفقا لما ذكره مسؤولو المطار.

ويمثل نقص العاملين من الطواقم الأرضية " قيدا على السعة في مطار هيثرو" حيث تواجه شركات الطيران صعوبة في جلب موظفين ليحلوا محل من تم الاستغاء عنهم خلال جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للمطار جون هولاند كاي" لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن كورونا أثرت سلبا على قطاع الطيران، وأن الأعوام القليلة المقبلة سوف تحتاج لاستثمار لاعادة بناء السعة، مع التركيز على السلامة وخدمة العملاء والمرونة والكفاءة".