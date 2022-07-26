أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بفرقة "تلاتة اخوات" (حور، محمد، ماسة تامر نور)، بعد تقديمهم لأغنيته الجديدة "حبيتها يا ناس"، من فيلم "بحبك"، مستخدمين الإيقاع الجسدي في عزف موسيقى الأغنية في تناغم مثير للإعجاب.

وعلق تامر حسني على الفيديو المنشور عبر الصفحة الرسمية لفرقة "تلاتة اخوات"، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وخاطب جمهوره ومتابعيه مشيرًا إلى صعوبة هذه الطريقة التي قدمت بها الفرقة أغنيته، مشيدًا بالتناغم الصوتي بين أعضاء الفرقة مع مراعاة اختلاف الطبقات بين المؤدين الثلاث.

واختتم تامر حسني تعليقه بتأكيده على فخره بأعضاء فريق "تلاتة اخوات"، قائلاً: "فخور بيكوا ومنبهر بجد، ومسيرنا يوم نعمل كدا على مسرحي إن شاء الله".

وتعد فرقة "تلاتة اخوات"، أحدث الفرق الموسيقية التي أثبتت حضورها الكبير عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة بقوة خلال العام الماضي، محققة ملايين المشاهدات لمقاطع الفيديو الغنائية، التي تقدم أبرز أعمال نجوم الساحة الغنائية، بأسلوب جديد على مستوى الآداء الغنائي، والتعبير الحركي، بالإضافة إلى تقديم فرقة "تلاتة اخوات"، العديد من الحفلات الجماهيرية، كان آخرها، حفل الفرقة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن تقدم فرقة "تلاتة اخوات"، حفلها المقبل على خشبة مسرح الزمالك، يوم 19 أغسطس المقبل.