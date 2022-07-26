أنهت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل ثلاثة أيام من التراجع المطرد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع أوسع نطاقا لأسعار السلع والمواد الخام، بعد تراجع سعر زيت النخيل إلى أقل مستوياته منذ حوالي عام وهو ما أدى إلى زيادة الطلب عليه من جانب المستوردين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر زيت النخيل ارتفع اليوم بنسبة 7% إلى 3902 رينجت (876 دولار) للطن تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قبل أن يجري تداوله بسعر 3835 دولار للطن مع ختام تعاملات الصباح في بورصة ماليزيا للسلع.

وأشارت بلومبرج إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى مثل النفط الخام وفول الصويا والذرة والقمح خلال تعاملات اليوم في بورصة داليان للسلع.

جاء ارتفاع سعر زيت النخيل، متزامنا مع ارتفاع أسعار النفط الخام وتراجع قيمة الدولار انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بحسب ساتيا فارقا صاحب شركة بالم أويل أنالاتيكس للاستشارات في سنغافورة.

كما ساهم تراجع سعر الرينجت الماليزي أمام الدولار في زيادة الطلب على زيت النخيل.