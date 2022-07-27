أثبتت الدراسات أن لون البشرية المفضل ليس ثابتا، وذكرت صحيفة الإندبندنت أن الإجابة تختلف باختلاف السنة وطريقة المسح وعينة السكان.



وجد استطلاع أجرته YouGov عام 2015، أن اللون الأزرق كان اللون الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم وفي الوقت نفسه، في عام 2017، وجدت دراسة استقصائية شملت 30 ألف شخص في 100 دولة أن لون التركواز الغامق هو اللون الأكثر شيوعا. وتتأثر تفضيلات الألوان بشدة بالثقافة على سبيل المثال، قارنت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة Perception، الألوان المفضلة للأشخاص في ثقافات پولندا وبابوان وهادزا، (جماعة هادزا هي مجموعة من الصيادين والقطافين تعيش في تنزانيا)، وتباعدت الألوان المفضلة على نطاق واسع بين هذه الثقافات.



في أواخر السبعينيات أجرى الباحثون في World Color Survey مسحا واسعا بشكل لا يصدق لمصطلحات الألوان في 110 لغات غير مكتوبة في جميع أنحاء العالم، كان الهدف هو اختبار الفرضية التي صاغها اللغوي الأميركي بنيامين لي وورف في MIT Technology Review في عام 1940، والتي مفادها «أننا نقوم بتشريح الطبيعة وفقا للأسطر التي حددتها لغتنا الأم، اللغة ليست مجرد أداة لإعداد التقارير تجربة، لكنها إطار محدد لها»، بمعنى آخر، تشكل اللغة تصور الواقع.



لكن هذا ليس ما وجده مسح الألوان العالمي، بدلا من ذلك وجد الاستطلاع أنه عبر الثقافات، يميل الناس إلى تسمية الأشكال بنفس الطريقة، على سبيل المثال إذا عرضت للأشخاص درجات ألوان مختلفة في اللغة الإنجليزية متجمعة بالقرب من «الأزرق»، فمن المحتمل أن يتم وصف هذه الأشكال نفسها في اللغة التاغالوغية أو التركية أو الطاجيكية بكلمة تترجم تقريبا إلى «الأزرق» أيضا.



وعبر الثقافات يميل المتحدثون إلى وضع الحدود بين الألوان الأساسية، مثل الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر، في المكان نفسه تقريبا.

المصدر: «لايف ساينس»