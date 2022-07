قدم موقع Eat This Not That بعض العادات الغذائية التي يمكن أن تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم، ومنها:



- تناول البروتين في وجبة الإفطار: أثبتت الأبحاث أن بدء اليوم بوجبة غنية بالبروتين يوازن نسبة السكر في الدم لبقية اليوم. تقول أخصائية التغذي سارة جلينسكي: «إقران الكربوهيدرات بمصدر للبروتين، سيؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة دخول الجلوكوز إلى مجرى الدم، ما يمكن أن يساعد في الحفاظ على سكريات الدم في النطاق المستهدف».



- الالتزام بأوقات الوجبات العادية: تقول الأخصائية في الأعصاب، جستين تشان: «تناول الطعام على فترات منتظمة كل 4 ساعات سيساعد في إدارة نسبة السكر في الدم، وقد يؤدي الانتظار حتى تشعر بالتعب والجوع إلى اتخاذ خيارات دافعة مع طعامك».



- تعلم طريقة الطبق: يتضمن نهج طريقة الطبق للوجبات البروتين والكربوهيدرات والخضراوات غير النشوية، ولتطبيق طريقة الطبق، يجب التركيز على الاحتفاظ بنصف طبق من الخضراوات غير النشوية، واستخدام راحة اليد لتقدير نسبة البروتين وحجم قبضة اليد لتقدير نسبة الكربوهيدرات.



- البحث عن التوازن في الطعام: تقول د.بشيرة إيناهورا: لست أنت مضطرا للاستغناء عن كل الكربوهيدرات للحصول على سكريات دم أفضل»، وتضيف: اختيار الكربوهيدرات غير المكررة الغنية بالألياف، مثل الفول أو العدس أو الشوفان أو التوت، بكميات معتدلة لكل وجبة، سوف يبطئ عملية الهضم ويقلل من ارتفاع السكر في الدم».



- المشي 10 دقائق بعد الوجبة: تستخدم عضلاتنا الجلوكوز للتحرك، لذا فإن المشي مباشرة بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات يمكن أن يحسن استجابات جلوكوز الدم على الفور.

المصدر «eatthis»