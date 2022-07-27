حقق البطل الواعد في المنتخب الوطني للدراجات المائية فيصل بوربيع درع وميدالية المركز الأول في فئة الستوك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية 2022 - جولة أوروبا - التي نظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية في بلدة أوسستروا ورسكي الپولندية بمشاركة 300 متسابق مثلوا منتخبات وفرق 33 دولة، في الوقت الذي لازم فيه سوء الحظ حامل اللقب وبطل الموسم الماضي محمد بوربيع وزميله البطل العالمي محمد الباز في فئة كبار المحترفين بسبب أعطال في دراجتيهما رغم تصدرهما المراكز الأولى في التصفيات، كما لازم سوء الحظ أيضا بقية لاعبي المنتخب وليد العدساني وسالم المطوع وفهد الريس في تحقيق نتائج متقدمة. وستبقى حظوظ المنتخب قائمة بقوة وفق ما تم تأكيده من قبل الجهازين الإداري والفني للمنتخب وكافة اللاعبين وذلك من خلال خوض منافسات الجولة الثانية - جولة قارة أميركا - التي ستقام في ولاية أريزونا الأميركية مطلع أكتوبر المقبل، والجولة الثالثة الآسيوية والأخيرة التي ستقام في باتايا التايلندية على كأس ملك تايلند خلال ديسمبر المقبل.