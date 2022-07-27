جدد بنك الخليج هذا العام رعايته للقاء التنويري الذي عقده الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، لخريجي الثانوية العامة المقبولين للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن التزامه بالاستدامة المجتمعية عن طريق دعم وتمكين الشباب الكويتي.



وضمن هذه الرعاية، قدم قسم التدريب والتطوير في بنك الخليج فرصة الحصول على دورة تدريبية مدفوعة التكاليف لعلوم البيانات والأمن السيبراني لكل الطلاب الحاضرين للقاء التنويري وكل الطلاب الذين تم قبولهم للابتعاث في هذه التخصصات، وانعقد اللقاء يوم الاثنين في مجمع 360 في منطقة The Arena.



وحول هذه الرعاية، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: «سعداء بالمشاركة في هذا اللقاء التنويري مجددا هذا العام، وبمساهمتنا في دعم المواهب الكويتية على اكتساب المهارات الضرورية في سوق العمل الحالي. نحرص في بنك الخليج على خلق كفاءات بشرية قادرة على إضافة القيمة لعملنا والقطاع. لهذا، واستنادا الى خطة التعليم العالي الاستراتيجية بإضافة تخصصات الأمن السيبراني وعلم البيانات، حرصنا هذا العام أيضا على تقديم دورة تدريبية مدفوعة التكاليف لعلوم البيانات والأمن السيبراني لكل الطلاب المقبولين في هذه التخصصات (علم البيانات والأمن السيبراني)، حيث تجمع الدورة بين التدريب النظري والتدريب العملي في إدارات الأمن السيبراني وعلوم البيانات لتزويد طلبتنا بمعلومات أولية قبل التحاقهم بجامعاتهم».



وقد شهد جناح بنك الخليج في اللقاء التنويري العديد من الفعاليات، منها السحوبات على جوائز نقدية تصل إلى 3.000 دينار وMacBook Air، للطلبة الحاضرين في اللقاء.