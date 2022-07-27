دارين العلي



تستمر وزارة الكهرباء والماء بالاستعانة بالمخزون الاستراتيجي لتغطية الطلب على الاستهلاك الذي يتفوق على الإنتاج معظم أيام الصيف.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي أمر طبيعي ويحصل عادة إذ تعوض الوزارة المخزون خلال فصل الشتاء مع انخفاض الاستهلاك.



وأضافت أن الفارق بين الاستهلاك والإنتاج لا يتعدى الـ 10 ملايين غالون، حيث بلغ حجم الإنتاج أمس مثلا 463 مليون غالون امبراطوري مقابل 474 مليونا للاستهلاك.



وأوضحت المصادر أن وحدات الوزارة الإنتاجية تعمل بكفاءتها وان هناك مخزونا استراتيجيا مطمئنا، كما أن الوحدات التي تخرج للصيانة تتم إعادتها بشكل سريع للعمل.