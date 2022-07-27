في إطار إستراتيجية مجموعة الخليج للتأمين وجهودها الرامية نحو رقمنة أنشطتها وعملياتها، أشادت شركة ديليجنت Diligent العالمية بتجربة مجموعة الخليج للتأمين الرائدة نحو التحول الرقمي في القطاع الرقابي، وذلك من خلال نشرها لدراسة عملية على موقعها الإلكتروني الرسمي عن تجربة المجموعة لتكون من ضمن قائمة أفضل الشركات العالمية في مجال رقمنة الأنشطة الرقابية.



هذا، وتعتبر شركة ديليجنت شركة عالمية رائدة في مجال رقمنه أنشطة التدقيق الداخلي، الالتزام، الحوكمة وإدارة المخاطر ويقع مقرها في كندا، وتقدم خدماتها لأكثر من 25000 منظمة عالمية في 130 دولة حول العالم. وقد أفادت شركة ديليجنت بأن رقمنة أنشطة التدقيق الداخلي بمجموعة الخليج للتأمين أدى بشكل ملحوظ إلى تسهيل أعمال التدقيق وتوحيد إجراءات العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية، إضافة إلى تمكين الإدارة من اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب، مضيفة أن المنصات الرقمية للحوكمة والالتزام التي تستخدمها المجموعة قد دعمت جهود المجموعة نظرا لاحتواء تلك المنصات على العديد من التقنيات الرقابية الحديثة المتضمنة تحليل البيانات والتدقيق المستمر بالإضافة إلى تضمنها أهم المتطلبات الرقابية في الدول محل تواجد المجموعة. هذا، وقد قامت بتسليط الضوء أيضا على تجربة المجموعة الفريدة في التحول من نظم الرقابة التقليدية إلى نظم الرقابة الرقمية الحديثة بشكل يتماشى مع إستراتيجية المجموعة ككل، الأمر الذي سيعزز جهود المجموعة نحو مبادرات الاستدامة وضوابط الأمن السيبراني.



وفي معرض تعليقه، أشار خالد السنعوسي - المدير التنفيذي للمجموعة (إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين) أنه سعيد بحصول المجموعة على هذه الإشادة العالمية ونشر تجربتها ووجودها ضمن مصاف أفضل الشركات العالمية في هذا الصدد باعتبارها شركة كويتية وإقليمية رائدة وذلك لحرصنا الدائم على تعزيز جهود القطاعات الرقابية لدى المجموعة وتطبيق تقنيات وحلول مبتكرة تعزز من عمليات المجموعة وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات الرقمية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة على أعلى المستويات إيمانا منا بالدور الريادي الذي تلعبه المجموعة محليا وإقليميا.



جدير بالذكر أن إدارة التدقيق الداخلي بالمجموعة قد تمكنت أيضا خلال 2022 من الحصول على أفضل تصنيف مهني لجودة أعمال التدقيق الداخلي، وذلك جراء أعمال التقييم الخارجي المستقل على أعمال إدارة التدقيق الداخلي بالمجموعة بالتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والتي قامت بها شركة بروتيفيتي Protiviti العالمية، حيث أشارت إلى أن أنشطة التدقيق الداخلي بالمجموعة تتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي.



وفي هذا الصدد، أشارت دلال الشايع -مدقق داخلي أول- الى أن الرأي الصادر من شركة بروتيفيتي Protiviti يعكس جهود الإدارة وحرصها على دعم أنشطة التدقيق الداخلي بها وأن استخدام المنصات الرقمية في مختلف أعمال التدقيق ساهم في تسهيل إجراءات التدقيق وزيادة كفاءتها بما يضمن التوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي وهو ما أشار إليه تقرير التقييم الخارجي المستقل في هذا الصدد.