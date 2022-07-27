أطلق بنك وربة مبادرته الأولى من نوعها «رعاية» لدعم الموظفين الموهوبين ومساندتهم لتحقيق أهدافهم الشخصية بعيدا عن الجانب الوظيفي، حيث سيتم اختيار مجموعة من الموظفين ودعمهم على المستويين المادي والمعنوي لتحقيق طموحاتهم.



وفي هذا الصدد، قالت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة معالي الرشيد: إن هذه المبادرة تأتي ضمن سعينا الدائم لخلق بيئة عمل إيجابية في بنك وربة، وجعل البنك علامة فارقة في القطاع المصرفي من حيث الاهتمام بتجارب الموظفين ورفع مستوى الرضا الوظيفي، حيث سيتم التركيز هذا العام على بعض المواهب في المجالات الخاصة بالصحة والرياضة، والعلوم التقنية، إضافة إلى مهارات التصوير والفنون، وسيتم لاحقا إدراج مزيد من المجالات التي تحظى باهتمام موظفي بنك وربة.



واستأنفت بأن الاهتمام بالجانب الآخر من حياة الموظف وتطويره في الجوانب التي تشكل أهمية بالنسبة له لا يقل أهمية عن تطويره في مجال العمل، كما يعتبر الاهتمام بالجانب الشخصي للموظف من الأمور الحيوية التي تعزز الولاء الوظيفي والانتماء وتشكل قيمة مضافة للمزايا التي يوفرها البنك لموظفيه.



وتأتي هذه الجهود ضمن مسؤولية البنك الاجتماعية، كما سيكون الموظف عثمان أحمد البديوي هو أول موظف يقع عليه الاختيار، حيث سيعزز موهبته في التصوير الفوتوغرافي عبر تصوير مراحل هجرة الحيوانات البرية في كينيا خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي، حيث سيرعاه البنك في رحلته على أن يشارك في المسابقات المحلية والإقليمية المقبلة في الصور الاحترافية التي سيتم التقاطها أثناء رحلته، كما ستتم تغطية الرحلة بشكل كامل عبر منصة «إنستغرام»، وسيحرص البنك خلال العام الحالي على تحقيق رغبات ما لا يقل عن 10 موظفين وذلك لتنمية مهاراتهم الاحترافية وتعزيزها.