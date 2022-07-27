صرحت وزارة العدل بأنه انطلاقا من الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتوفير كل الأجواء التي تساهم وتعزز من استخدام التقنيات الإلكترونية لتنفيذ مشروعات الوزارة الخدمية التي تقدم بصورة رقمية عبر بوابة العدل الإلكترونية بما يضاعف من قدرات البنية المعلوماتية الرقمية لقطاعات الوزارة المختلفة ويساهم مباشرة في جهود التحول الرقمي جنبا إلى جنب مع تدريب الكوادر البشرية على استخدام المهارات الرقمية وتقديمها للمتعاملين مع الوزارة بما يلبي طلباتهم واحتياجاتهم بإنجاز معاملاتهم عن بعد دون حاجة لمراجعة الإدارة المعنية بها فقد



أبرزت الإحصائية نصف السنوية للوزارة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو، الجهود والإمكانيات التكنولوجية لبعض إدارات الوزارة المختلفة وعدد المستخدمين لها، وبينت أن الوزارة حصلت أكثر من 37.37 مليون دينار عبر البوابة الإلكترونية، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي تم توريدها في الإدارة العامة للتنفيذ أكثر من 317.4 مليون دينار.



وأكدت وزارة العدل أن تلك الجهود الحالية والقادمة منها تنعكس إيجابا على المواطن بإنجاز معاملاته عن طريق بوابة العدل.



وفي الختام، وجهت الشكر لجميع القائمين على هذا العمل وعلى الجهود المبذولة ودورهم في الارتقاء بالأداء نحو الإنجاز وتطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة العدل.