أكدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن خدمة بيانات القاطنين المتاحة عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل» متوافرة عبر موقع الهيئة الإلكتروني منذ فبراير 2021، لافتة إلى أن الخدمة من شأنها تمكين ملاك العقار من الإطلاع على بيانات القاطنين في المبنى ورفع الشكوى آلياً في حال عدم صحة البيانات، وعند تقديم الشكوى يتم توجيه عدة أسئلة للتحقق من صحة الشكوى، خاصة في حال وجود ملاك آخرين للعقار إن كانوا ورثة أو شريكا قام أحدهم بتوقيع عقد الإيجار دون علم الآخر، أو إن كان العقار له مالك سابق ولم يقم المالك الجديد بمراجعة الهيئة لشطب القاطنين. وأضافت الهيئة: لوحظ في بعض الحالات أن مقدم الشكوى يقر بأنه وقّع عقد إيجار مع القاطن وفي هذه الحالة لا يعتد بالشكوى باعتبار أن الإجراء صحيح وعليه المراجعة لشطبه وليس لتقديم شكوى، كما أن الخدمة تمكن مالك العقار من الرقابة الذاتية لعقاره وذلك من خلال خطوات مبسطة وإجراء سهل الاستخدام حرصت الهيئة على إتاحته عبر «سهل».