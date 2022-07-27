القاهرة ـ هناء السيد



أعلن المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث المنعقد بمدينة صلالة بسلطنة عمان، اختيار «خريف ظفار» العماني كأفضل وجهة سياحية عربية على مستوى الوطن العربي لعام 2022. واكد د.سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، ورئيس المنتدى أن الخبراء والمتخصصين بالقطاع السياحي المشاركين في المنتدى اختاروا «خريف ظفار» العماني كأفضل وجهة سياحية على مستوى الوطن العربي لعام 2022، نظرا لما تتميز بها هذه المحافظة من مواقع سياحية مميزة ومتنوعة وبما حباها الله من أجواء استثنائية تكون مصدر جذب للسياح على المستوى العربي، بالاضافة الى تنوع الفعاليات المنفذة بها التي يشملها خريف هذا العام والتي تسهم في جذب السياحة المحلية والخليجية والسياحة العربية خلال أشهر الخريف.



وذكر أن «خريف ظفار» يستقطب السائح العربي عبر مطار صلالة الذي جرى تطويره وتوسعته ليستقبل عددا كبيرا من الرحلات اليومية، إضافة الى تمتع محافظة ظفار بالعديد من المناطق الطبيعية الخلابة سواء جبلية أو بحرية أو صحراوية، الى جانب الطقس البارد خلال أشهر الصيف، وهي المنطقة الوحيدة التي تتمتع بهذا الطقس صيفا في دول الخليج.



وذكر اليحيائي أن التطوير المستمر لفعاليات خريف ظفار يستهدف مضاعفة عدد السائحين القادمين للمحافظة، كما يستهدف استدامة الحركة السياحية على مدار العام، وليس أشهر الخريف فقط.



وتسلم التكريم د.أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، خلال المنتدى، الذي أقيم على مدار يومين بحضور حشد من المتخصصين في صناعة السياحة بالوطن العربي، واكثر من 100 اعلامي متخصص في الإعلام السياحي بدول الخليج والدول العربية.