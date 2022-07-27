أصدر الاتحاد الوطني للموظفين بيانا صحافيا بارك فيه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح حصوله على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وتمنى الاتحاد لرئيس مجلس الوزراء السداد والتوفيق في تحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت.



وقال الاتحاد في بيانه ان الرئيس أحمد النواف يتمتع بقبول من كل أطياف الشعب الكويتي لما عهدوه عنه من حب للكويت وأبنائها وحزمه الشديد في تطبيق القانون ومحاربته الفساد، ولديهم أمل كبير بأن تعود الكويت درة للخليج كسابق عهدها من خلال محاربة الفساد بكل أشكاله حيث انه لا توجد تنمية بوجود الفساد، وإعطاء مساحة أكبر لحرية التعبير وحرية الصحافة، وإقرار اقتراح قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وسرعة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتنفيذها، إضافة الى الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها ودفع عجلة التنمية بشكل عام.



وأكد الاتحاد أن المرحلة المقبلة تتطلب انتفاضة حقيقية ضد كل ما هو فاسد وما شهدته الكويت خلال المرحلة السابقة من تراجع مقابل ما شهدته الدول المجاورة من تقدم وازدهار، وأن الاتحاد لديه أمل وثقة برئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف لقيادة هذه المرحلة والخروج بالكويت من عثرتها نحو انطلاقة حقيقية تلبي آمال وطموحات الشعب الكويتي.