نظم قطاع الرياضة للجميع التابع للهيئة العامة للرياضة يوما رياضيا مفتوحا لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور د. مشعل سعود الهدبة نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع وسعاد حاكم مدير إدارة التوعية العامة ومشاري الظفيري رئيس التوعية الرياضية الصحية وذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة كل من نادي الطموح الرياضي ونادي وربة والجمعية الكويتية لمتلازمة الداون وإدارة التأهيل المهني.

وشملت الفعاليات مسابقة الجري وتصويب كرة السلة وتصويب كرة القدم ضمن فعاليات «صيفكم بارد» الذي أقيم في نادي الكويت الرياضي.



من جانبه، أكد د. مشعل الهدبة اهتمام الهيئة بنشاط أصحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم بكل السبل مع الارتقاء بالمستوى الفني بما يحقق لهم النفع على الصعيد البدني والنفسي.