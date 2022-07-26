الدوحة- فريد عبدالباقي

كشفت مؤسسة دوري نجوم قطر «QSL» النقاب عن الكرة الرسمية للموسم الرياضي الجديد من منافسات الدوري القطري لكرة القدم 2022-2023 «الرحلة» الخاص بمونديال قطر 2022، وهي الكرة الـ14 على التوالي التي تصنعها شركة «أديداس» بشكل خاص لكأس العالم، وسوف يتم طباعة شعار مؤسسة دوري نجوم قطر على كرة المونديال التي ستظهر في الدوري القطري مطلع الشهر الجديد، تأكيداً لما انفردت به «الأنباء» في وقت سابق، وجاء ذلك خلال حفل تدشين انطلاقة الدوري القطري والذي أقيم صباح أمس بفندق «روتانا سيتي سنتر».

لقبت الكرة بـ«الرحلة» لأنها «مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة إلى عَلَمِها الوطني»، كما تمثل «الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤيَّة للبلد المضيف لمونديال 2022».

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«QSL» هاني طالب بلان، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لبداية الموسم الكروي على جميع الأصعدة ومن ضمنها التسويقية، وعلى مستوى الرزنامة الكل يعرف أن هذا موسم استثنائي والكل يتعاون معنا على مستوى الشركاء والأندية لضمان نجاحه.

ومن جانبه، تحدث المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال لـ«QSL» حسن ربيعة الكواري قائلاً: نعمل مع الشركاء الرسميين في الأندية بشكل متواصل، وهناك اجتماعات معهم للتنسيق بشكل أكبر من أجل النهوض بالبطولة بشكل مميز.

وأضاف: جميع الاستعدادات اكتملت لانطلاقة الموسم الجديد، ومقبلون على موسم استثنائي باقتراب مونديال قطر 2022، مؤكداً أهمية الحضور الجماهيري لتسويق الدوري القطري وفرصة للتعرف على ملاعب كأس العالم، بالإضافة إلى تدشين التطبيق الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر.

وأكد مدير إدارة المسابقات لـ«QSL» أحمد العدساني، أن الموسم يبدأ في أول أغسطس ويستمر حتى 14 سبتمبر، وتتضمن تلك الفترة إقامة أول 7 جولات من بطولة الدوري القطري، بعدها هناك توقف، ثم تنطلق منافسات كأس Ooredoo خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى من دوري نجوم «QNB»، الإثنين المقبل حيث يلتقي السد حامل اللقب مع الوافد الجديد المرخية، ثم أم صلال يواجه الأهلي.

وتقام جميع مباريات الجولات السبعة الأولى في مسابقة الدوري القطري على الملاعب المكيفة الخاصة بمونديال قطر.