مشهد صادم فاجأ محبي مشاهدة الحيتان في مدينة بليموث التاريخية في ماساتشوستس.

حوت أحدب ضخم، أو جمل البحر كما يطلق عليه، شق طريقه من قلب المياه مندفعاً نحو السماء قبل أن يهوي فوق مقدمة قارب صغير، مثيراً دهشة وفزع من شاهدوا الكائن العملاق وهو يهوي فوق القارب الذي يبلغ طوله 5.7 أمتار.

ويقول مسؤولو المدينة إن صاحب القارب لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة تؤثر على قدرة قاربه على الإبحار بعد الحادثة التي وقعت يوم الأحد.

طول الحيتان الحدباء قد يبلغ نحو تسعة عشر متراً، فيما قد يصل وزنها إلى ثلاثة وخمسين طناً.

وتحظى تلك الحيتان بشعبية لدى محبي مشاهدة الحيتان بسبب عروضها البهلوانية، بما في ذلك قدرتها الخارقة على الخروج بكامل أجسادها العملاقة التي تكاد تصل لحجم حافلة مدرسية من الماء في ارتقاء مذهل، وكذا صفع سطح الماء بذيلها أو زعانفها الصدرية.

في وقت حادثة الأحد، كانت عدة قوارب حول الحوت.

وأظهر تسجيل مصور للواقعة خروج الحوت من الماء ثم سقوط رأسه على مقدمة قارب قريب، ما أدى إلى ارتفاع مؤخرة القارب وخروجها من الماء، قبل أن يهوي الحوت مجدداً في مياه المحيط الأطلسي.

تقول إدارة الطوارئ في بليموث إن مثل هذه الوقائع نادرة، لكنها رغم ذلك قد تمثل خطراً على ركاب القوارب والحيتان.

وتنصح الإدارة ركاب القوارب بالبقاء على بعد لا يقل عن واحد وتسعين متراً (مائة ياردة) عن الحيتان الحدباء لتقليل احتمال حدوث وقائع كهذه.