أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء مقتل شخص واحد في زلزال قوي ضرب مقاطعة (أبرا) الشمالية بجزيرة (لوزون) الفلبينية بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وألحق أضرارا مادية بالمباني.

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "على الرغم من التقارير المحزنة عن الأضرار التي سببها الزلزال فإننا سنضمن استجابة سريعة للمحتاجين والمتضررين من هذه الكارثة".

ومن جهتها قالت نائبة حاكم مقاطعة (أبرا) جوي بيرنوس في منشور مماثل على (فيسبوك) إن رجلا يبلغ من العمر (25 عاما) لقي حتفه جراء سقوط حطام عليه عندما وقع الزلزال على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرق بلدة (دولوريس).

وذكرت وسائل إعلام فلبينية أن سكان العاصمة مانيلا شعروا بهزات أرضية قوية حيث تم إخلاء العديد من المباني وتوقفت أنظمة مترو الأنفاق في المدينة خلال ساعة الذروة.

يذكر أن الفلبين معرضة للكوارث الطبيعية وتقع في منطقة المحيط الهادئ النشطة زلزاليا كما تعاني الدولة الأرخبيلية من متوسط 20 إعصارا كل عام بعضها تتسبب في انهيارات أرضية مميتة.