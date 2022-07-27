اختار الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الزميل عبدالعزيز الفضلي مستشاراً إعلامياً وذلك لما يملكه من خبرات إعلامية كبيرة طوال سنوات عمله في مجال الصحافة والإعلام ومتابعته المستمرة ودعمه الدائم للأنشطة التربوية والكشفية.

وقال أمين عام الاتحاد حسن السبتي: يشرفنا ويسعدنا اختيار الإعلامي الفضلي مستشاراً إعلامياً للأمانة العامة للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، آملين الاستفادة من خبراته الإعلامية لما فيه مصلحة الحركة الكشفية العربية بشكل عام والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بشكل خاص، لا سيما أنه من أصحاب الخبرة والاهتمام بالأنشطة الكشفية وكل ما يتعلق بها، والجميع يقدر له حرصه على حضور وتغطية تلك الأنشطة بشكل مميز، ونتمنى له التوفيق والنجاح لما فيه مصلحة رواد الكشافة والمرشدات محليا وعربيا.