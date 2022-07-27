قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن هناك فرصا لهطول أمطار رعدية متفرقة تبدأ يوم الجمعة وتزداد السبت المقبل.

وأضاف القراوي لـ «كونا» أن خرائط الطقس والتنبؤات العددية تشير إلى تأثر أجواء الكويت بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا بداية من مساء اليوم الأربعاء تزيد الإحساس برطوبة الطقس خصوصا على المناطق الساحلية والقريبة منها.

وأوضح أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتتخللها بعض السحب الركامية بدءا من بعد غد مصحوبة بفرص أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وتوقع أن تبدأ هذه الفرص بنسب ضئيلة وتزداد تدريجيا يوم السبت وتمتد على فترات متفاوتة مصحوبة بفرص لتكون الضباب الخفيف خلال الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.