أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين بجائزة "جابر الأحمد للباحثين الشباب" لعام 2021 التي تمنحها المؤسسة للباحثين الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه وتبلغ قيمتها لكل فائز 10 آلاف دينار.

وقال المدير العام للمؤسسة د.خالد الفاضل في تصريح صحافي: فاز بالجائزة في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات د.عبدالله العازمي من قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة الكويت، وفاز في مجال العلوم الحيوية د.أحمد اللافي من قسم الغذاء والتغذية في كلية العلوم الحيوية بجامعة الكويت.

وأضاف د.الفاضل أنه فاز بالجائزة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية د.مشاري الموسى من قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الكويت وفي مجال العلوم الإدارية والاقتصادية فاز د.هشام إبراهيم المجمد من قسم المحاسبة في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فيما تم حجب الجائزة في مجال العلوم الهندسية ومجال العلوم الطبية والطبية المساعدة.

وأعرب د.الفاضل عن تمنياته للفائزين بتحقيق المزيد من النجاح البحثي الذي يعكس الصورة المشرفة للباحثين الكويتيين وعطاءهم المتميز ودورهم في إثراء العلم في مختلف مجالاته.

وكانت جائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب تسمى جائزة "الإنتاج العلمي"، وأنشئت عام 1988 تحقيقا لمبادرة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، لتكريم العلماء الباحثين الشباب من الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه في مختلف حقول المعرفة وتشجيعهم على زيادة نشاطهم العلمي بما يعود بالفائدة والمنفعة على المجتمع.